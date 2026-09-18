Ефимов: два бизнес-центра планируется построить в Тимирязевском районе

В Тимирязевском районе Москвы согласована архитектурная концепция двух многофункциональных комплексов в составе транспортно-пересадочного узла «Петровско-Разумовская» по адресам: Локомотивный проезд, земельный участок 2, и Дмитровское шоссе, земельный участок 24/3.
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