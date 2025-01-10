SK hynix представит на выставке CES 16-слойный HBM3E, корпоративный SSD-накопитель емкостью 122 ТБ, LPCAMM2 и многое другое

Ведущий южнокорейский производитель памяти SK hynix объявил о том, что на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе в этом году он представит набор передовых решений в области памяти, предназначенных для приложений искусственного интеллекта (ИИ).
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