Специалист «Фобоса» Леус: атмосферное давление в Москве побило три рекорда подряд

Ночью 5 декабря атмосферное давление в Москве побило третий рекорд. Оно начнет снижаться, и к вечеру понедельника опустится до менее экстремальных значений, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.