Дрон против дрона: своевременный воздушный таран спас русских солдат от удара БПЛА ВСУ

Русский беспилотник сбил тараном БПЛА ВСУ, готовившийся атаковать подразделение РФ.Беспилотник русских сил атаковал тараном во время полета украинский БПЛА, который прицеливался для сброса гранат на подразделение русских солдат.
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