Кургинян напомнил, что на развал СССР работала мощная группа внутри страны

Группа, которая разрушала Советский Союз, была очень мощной, она состояла из тогдашнего председателя КГБ Юрия Андропова и его единомышленников, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 30 мая в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».