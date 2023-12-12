NYT сообщила о нежелании спикера палаты представителей фотографироваться с Зеленским

Спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон 12 декабря не захотел фотографироваться вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе второго дня его визита в Вашингтон, а также старался избегать его.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии