В ГАИ рассказали, где детям до 14 лет можно кататься на электросамокатах.

Необходимые рекомендации для детей и родителей дала начальник отделения организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения главного управления ГАИ МВД Вероника Романькова, передает sb.
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