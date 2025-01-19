Tages-Anzeiger: Швейцария разблокировала часть связанных с Усмановым активов

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) разблокировал часть замороженных в стране активов траста, связанного с российским предпринимателем Алишером Усмановым, в размере более €6,5 млн.
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