Былины славословят Илью Муромца, одолевшего уйму супостатов, и среди сих ворогов случались и могучие вои, одолеть коих у прочих киевских богатырей не доставало моченьки.
Две битвы Ильи Муромца
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Былины славословят Илью Муромца, одолевшего уйму супостатов, и среди сих ворогов случались и могучие вои, одолеть коих у прочих киевских богатырей не доставало моченьки.
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