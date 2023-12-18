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РБК: Правительство ввело лимит в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета

РБК: Правительство ввело лимит в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета

Правительство Российской Федерации одобрило проект Федеральной службы по финансовому мониторингу, согласно которому размер максимального разового перевода денежных средств без открытия банковского счета будет составлять сто тысяч рублей или его эквивалента в иностранной валюте.

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