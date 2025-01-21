Перспективы нефти после прихода Трампа в Белый дом

Дональд Трамп в своей инаугурационной речи накануне заявил о введении «чрезвычайного положения» в энергетической отрасли США, а в первый день на посту президента разрешил бурение новых скважин на шельфе Атлантического и Тихого океана и в восточной части Мексиканского залива.
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