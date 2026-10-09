Суть Событий
ГЛАВНАЯЛЕНТАВ МИРЕПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКУЛЬТУРАСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Суть Событий

109 подписчиков

Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится скоро

Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится скоро

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится в скором времени.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым