МГППУ: Студенты-бакалавры перестали понимать художественную литературу

E

Ed

Ха-ха. А то что студенты технических вузов не знают таблицы умножения, не могут сложить простые дроби и решить уравнение 5 х = 3 это нормально? Прочесть и пересказать текст в 2 страницы это уже повсеместно. Это из личной практики, а не дядя сказал. Растет, уже выросла огромная толпа идиотов!