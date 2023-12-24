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МГППУ: Студенты-бакалавры перестали понимать художественную литературу

МГППУ: Студенты-бакалавры перестали понимать художественную литературу

Исследователи из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) выяснили, что некоторые студенты плохо понимают художественные тексты из-за ряда читательских установок.

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Комментарии
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Валерий Протасов
Не разделяют художественный и реальный мир многие.
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11 час.
E
Ed
Ха-ха. А то что студенты технических вузов не знают таблицы умножения, не могут сложить простые дроби и решить уравнение 5 х = 3 это нормально?  Прочесть и пересказать текст в 2 страницы это уже повсеместно. Это из личной практики, а не дядя сказал. Растет, уже выросла огромная толпа идиотов!
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10 час.

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