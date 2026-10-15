Популярная артистка Азиза кардинально изменила внешность. Певица отказалась от узнаваемого стиля и сделала короткую стрижку, фотографию исполнительницы опубликовал в социальных сетях ее коллега Тимур Ведерников.
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