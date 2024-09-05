Управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения «Гром» в Спецоперации Боеприпас «Гром» на одной из отечественных выставок.
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Управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения «Гром» в Спецоперации Боеприпас «Гром» на одной из отечественных выставок.
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