В направлении города Славянск Донецкой Народной Республики (ДНР) бойцы бригады «Волки» открыли новый фронт и нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), оттеснив их на несколько километров вглубь.
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