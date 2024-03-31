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Сдают с потрохами: как Запад пытается скрыть вину Киева в теракте в «Крокусе»

Сдают с потрохами: как Запад пытается скрыть вину Киева в теракте в «Крокусе»

Украинский след в нападении на «Крокус Сити Холл» появился еще в тот момент, когда террористы бежали по Киевскому шоссе и далее по трассе М-3 «Украина», где их и задержали в часе езды от сопредельной территории.

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