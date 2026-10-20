Ну разгромил «Спартак» «Рубин», и что - закончить теперь чемпионат? Хотя его фанаты были бы рады. «Красно-белые» - претенденты на третье-четвёртое место «Спорт уик-энд» поговорил с бывшим нападающим «Манчестер Юнайтед», нынешним главным тренером брянского «Динамо» Андреем Канчельскисом.