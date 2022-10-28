Народные Новости

853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Котенева
    Наглые и бессовестные.Всё прост-требуют для страны 404.Запад сказал:до последнего украинца. Западу самому нужны стары...Кличко призвал За...
  • Василий
    Я, как ктн и доцент с более чем 40 летним педагогическим стажем информирую - заставить студента учится НЕВОЗМОЖНО - р...Педагог колледжа ...
  • Зоя
    ... а еще бабам-по мужику,а мужикам-по бабе...Кличко призвал За...

Столтенберг выразил уверенность в продолжении помощи США Киеву после выборов в конгресс

Столтенберг выразил уверенность в продолжении помощи США Киеву после выборов в конгресс

Белый дом не откажется помогать киевскому режиму даже в том случае, если Республиканская партия одержит верх на выборах в американский конгресс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх