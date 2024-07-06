Похоже эпопея с запретом никаба приближается к своему логическому завершению, раз уже в Дагестане выдали фетву и временно запретили данную одежду.
Почему можно и нужно запрещать никабы. Имеет ли никаб отношение к религии?
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Сейчас НИКАБ - одежда броская и кичливая. ."Никаб — это арабская одежда, которая стала ассоциироваться с исламской. В самом исламе нет обязательств носить какую-то конкретную одежду. Есть требования скрыть запретные части тела. Фактически одежда обязана выполнять те функции, которые на нее возложены, а именно прикрывать срам. При этом одежда не должна быть броской, вызывающей, кичливой, высокомерной"
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