Почему можно и нужно запрещать никабы. Имеет ли никаб отношение к религии?

Дмитрий Бакланов

Сейчас НИКАБ - одежда броская и кичливая. ."Никаб — это арабская одежда, которая стала ассоциироваться с исламской. В самом исламе нет обязательств носить какую-то конкретную одежду. Есть требования скрыть запретные части тела. Фактически одежда обязана выполнять те функции, которые на нее возложены, а именно прикрывать срам. При этом одежда не должна быть броской, вызывающей, кичливой, высокомерной"