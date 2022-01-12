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Американец Изнер посоветовал Джоковичу никогда больше не приезжать в Австралию

Американский теннисист Джон Изнер высказался на тему ситуации с Новаком Джоковичем в Австралии. — Единственное, что осталось сделать, это снова выиграть трофей и уехать из города, чтобы никогда не возвращаться, — считает американский спортсмен.

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