Американец Изнер посоветовал Джоковичу никогда больше не приезжать в Австралию

Американский теннисист Джон Изнер высказался на тему ситуации с Новаком Джоковичем в Австралии. — Единственное, что осталось сделать, это снова выиграть трофей и уехать из города, чтобы никогда не возвращаться, — считает американский спортсмен.
Американский теннисист Джон Изнер высказался на тему ситуации с Новаком Джоковичем в Австралии. — Единственное, что осталось сделать, это снова выиграть трофей и уехать из города, чтобы никогда не возвращаться, — считает американский спортсмен.
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