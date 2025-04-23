«Принимай либо уходи»: Трамп выдвинул Зеленскому жёсткий ультиматум

Украинская делегация отправилась в Лондон для обсуждения 30-дневного перемирия, однако администрация президента США Дональда Трампа выдвинула свой ультиматум, настаивая на принятии определённого мирного плана.
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