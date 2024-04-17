В Дагестане арестовали восемь энергетиков по делу о хищении

В Дагестане в рамках уголовного дела о хищении около 2,8 миллиарда рублей, принадлежащих ПАО «Россети» и «МРСК Северного Кавказа», суд арестовал восьмерых энергетиков, в том числе заместителя директора «Дагэнерго» Амирахмеда Зурканаева.