"Наравне со всеми мыть туалеты". Поплавская – о перспективах Блиновской, угодившей в СИЗО

"Наравне со всеми мыть туалеты". Поплавская – о перспективах Блиновской, угодившей в СИЗОКак ранее сообщал Царьград, скандально известная Елена Блиновская, прославившая сначала как блогер, а затем как нарушитель налогового законодательства, по решению Замоскворецкого суда столицы от 22 января отправится за решётку.