Печенье-Чизкейк

Вкусное печенье к чаю ❤️ Основа 1 пачка печенья «Юбилейное» (~130 г) 60 г сливочного масла (растопите и остудите) Начинка 400 г крем чиз 90 г сахарного песка 2 яйца 100 г сметаны (20%) маленькая щепотка соли 150 г свежих ягод (у меня голубика) Верхний слой 75 г муки 50 г сахарного песка 55 г холодного сливочного масла Печенье измельчите в крошку, добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте.