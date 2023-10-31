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Спички - не игрушка

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Всех всё устраивает? Хроники либеральной культуры - как действующий худрук Красноярского театра юного зрителя Роман Феодори сбежал в Израиль, сохранив пост и зарплату

Всех всё устраивает? Хроники либеральной культуры - как действующий худрук Красноярского театра юного зрителя Роман Феодори сбежал в Израиль, сохранив пост и зарплату

Имена знаменитых и решившихся на открытые выпады против России отечественных "релокантов" из числа представителей либеральной культурной тусовки более или менее на слуху.

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Комментарии
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алекс кузь
Будут профсоюзы - будет экономика, вернётся культура.
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2 д.
АБ
Александр Б
Еще один фантазер.
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2 д.
Нина
А у театральных свой трудовой кодекс - зарплата не за работу, а за &quot;числиться&quot; в штате. Вот вы слышали, чтобы кому либо из обычных работяг выплачивалась зарплата, когда он вообще не появлялся на работе? А театральные годами могут не появляться в театре, но зарплату получают исправно. Представляется размах? Сколько их таких, номинально как бы работающих, состоят в штате, что и на пенсию, кстати, позволит уйти пораньше.  Главное иметь связи с минкультом или с руководителями  культурных учреждений. Поэтому они и &quot;борзеют&quot;, считая себя &quot;небожителями&quot;.
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2 д.

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