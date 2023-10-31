Всех всё устраивает? Хроники либеральной культуры - как действующий худрук Красноярского театра юного зрителя Роман Феодори сбежал в Израиль, сохранив пост и зарплату

Нина

А у театральных свой трудовой кодекс - зарплата не за работу, а за "числиться" в штате. Вот вы слышали, чтобы кому либо из обычных работяг выплачивалась зарплата, когда он вообще не появлялся на работе? А театральные годами могут не появляться в театре, но зарплату получают исправно. Представляется размах? Сколько их таких, номинально как бы работающих, состоят в штате, что и на пенсию, кстати, позволит уйти пораньше. Главное иметь связи с минкультом или с руководителями культурных учреждений. Поэтому они и "борзеют", считая себя "небожителями".