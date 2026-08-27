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Экзосомы, сияющая кожа и гофре из нулевых: что происходит с beauty индустрией этой осенью

Экзосомы, сияющая кожа и гофре из нулевых: что происходит с beauty индустрией этой осенью

Последние дни августа показывают довольно точное направление, в котором движется бьюти-индустрия. С одной стороны, косметика становится всё более технологичной: Глянец пишет об экзосомах как о следующем большом направлении ухода за кожей, а интерес к средствам для восстановления и укрепления кожного барьера только растёт.

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