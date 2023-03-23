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«Это много значило для меня». Болельщики «Гризлис» встретили Джа Морэнта овациями

«Это много значило для меня». Болельщики «Гризлис» встретили Джа Морэнта овациями

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт после первого матча после дисквалификации признался, что поддержка болельщиков много значила для него, и объяснил, почему предложил начать матч на скамейке запасных.

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