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‍На Пулковское шоссе «приземлили» Ан-2

‍На Пулковское шоссе «приземлили» Ан-2 В Пулковском районе появился необычный арт-объект. На постамент у пересечения Пулковского и Волхонского шоссе установили самолет Ан-2 в яркой желто-зеленой раскраске.

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