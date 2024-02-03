Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Самоликвидация Армении.

Самоликвидация Армении.

Н-да . набралось в папочке тематической, беру вилы и постараюсь разбросать пахучие продукты жизнедеятельности иудушки Никола, с первых дней 2024-го отжигающего по-взрослому.

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Комментарии
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Сергей Бессонов
Самоликвидация Армении. Нет не зря ели свой хлеб две тысячи американских дипломатических работников в огромном посольстве в Ереване. Методики отработанные при развале СССР применяются до сих пор: не примитивная засылка шпионов, а внедрение агентов влияния на вершину власти, попавшего в сферу интересов США, государства. Сохранятся те государства, которые преодолеют это. Горбачёвы многолики, они теперь везде, в Европе их зовут Шольцами, Макронами и Европа катится в тартарары, в Армении пришёл Пашинян и как кукушонок вытолкал &quot;из ереванского гнезда всех патриотов&quot; и судьба Армении тоже предрешена. Ждём чем нас может порадовать многовекторный Казахстан.
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1 д.
Зоя Копань
Насчёт Казахстана, тьфу, тьфу, не дай бог, у нас самая протяженная граница! Белоруссия тоже сидела на двух стульях! А Армения, это уже отломанный ломоть, пусть идут куда хотят, хоть в бездну(кстати всех мигрантов армян, на историческую)Насчёт биолабораторий в Армении, так что из  этого, будет такое же деградированное  население, как и в Хохляндии, только в этом случае  нам повезло, у нас нет общих границ! Насчёт Гюмри, Пашинян добивается чтобы убрать, но наши пока не собираются!
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1 д.
ИП
Игорь Петров
Армяне выбрали это два раза... Жрите полными ложками!
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1 д.

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