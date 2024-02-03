Самоликвидация Армении. Нет не зря ели свой хлеб две тысячи американских дипломатических работников в огромном посольстве в Ереване. Методики отработанные при развале СССР применяются до сих пор: не примитивная засылка шпионов, а внедрение агентов влияния на вершину власти, попавшего в сферу интересов США, государства. Сохранятся те государства, которые преодолеют это. Горбачёвы многолики, они теперь везде, в Европе их зовут Шольцами, Макронами и Европа катится в тартарары, в Армении пришёл Пашинян и как кукушонок вытолкал "из ереванского гнезда всех патриотов" и судьба Армении тоже предрешена. Ждём чем нас может порадовать многовекторный Казахстан.

Зоя Копань

Насчёт Казахстана, тьфу, тьфу, не дай бог, у нас самая протяженная граница! Белоруссия тоже сидела на двух стульях! А Армения, это уже отломанный ломоть, пусть идут куда хотят, хоть в бездну(кстати всех мигрантов армян, на историческую)Насчёт биолабораторий в Армении, так что из этого, будет такое же деградированное население, как и в Хохляндии, только в этом случае нам повезло, у нас нет общих границ! Насчёт Гюмри, Пашинян добивается чтобы убрать, но наши пока не собираются!