Кино: Что ждет зрителей в продолжении сериала «Воронины»: Скандальная замена актрисы, смерть Николая Петровича и переезд героев:

Впервые «Ворониных» показали на ТВ осенью 2009 года. Проект настолько понравился зрителям, что продержался в эфире целых 10 лет, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоиграющий адаптированный сериал в мире, а также взял 2 премии ТЭФИ.
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