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€70 млн на ветер: итальянская компания кинула Эстонию на закупке снарядов для Украины

€70 млн на ветер: итальянская компания кинула Эстонию на закупке снарядов для Украины

Таллин хотел ускорить поставки Киеву, но закупка, которая должна была помочь Украине получить необходимые боеприпасы, превратилась для самой Эстонии в крупный финансовый и политический скандал.

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