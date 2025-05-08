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Царьград

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Глава МИД Чехии Липавский заявил: у России нет прав на памятник маршалу Коневу

Глава МИД Чехии Липавский заявил: у России нет прав на памятник маршалу Коневу

Ян Липавский, глава МИД Чехии, заявил о том, что у России нет никаких прав на памятник маршалу Коневу.

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