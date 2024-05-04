Cемьдесят первая остановка — город-герой Ленинград

На Московский вокзал Санкт-Петербурга в рамках проводимой Минобороны России акции «Сила в правде» прибыл необычный поезд На Московский вокзал Санкт-Петербурга в рамках проводимой Минобороны России акции «Сила в правде» прибыл необычный поезд.
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