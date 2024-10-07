Россиян призвали быть готовыми к ударам западными ракетами: «Будут наноситься»

МОСКВА, 7 октября, ФедералПресс. Депутат Госдумы Юрий Швыткин считает, что россияне должны быть готовы к атакам западными ракетами по территории страны: знать, где располагаются бомбоубежища и иметь сухой паек на некоторое время.
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