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Издательство Ульяны Супрун выпустило книгу с резкой критикой христианства

Издательство Arc.ua, основанное бывшим министром здравоохранения Ульяной Супрун, выпустило и активно продвигает книгу американского публициста Сэма Харриса «Конец веры».

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