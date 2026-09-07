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Татар-информ

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Рыбак Латыш рассказал, где осенью искать щуку и как ее поймать

Рыбак Латыш рассказал, где осенью искать щуку и как ее поймать

Осенью щуку стоит искать у берега, где хищник находит корм и укрытия. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш.

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