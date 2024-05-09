Сокуров не знает, за что можно было не выдать прокатное удостоверение фильму с Ургантом

Речь идет о ленте "Во сне ты горько плакал" (12+), где Иван Ургант сыграл одну из главных ролей.Режиссер Александр Сокуров отметил, что его кинокомпания принимала лишь отдалённое участие в производстве фильма Николая Солодникова "Во сне ты горько плакал" (12+).