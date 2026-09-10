Осеннее равноденствие в Ростове наступит 23 сентября

В Ростове днём осеннего равноденствия станет 23 сентября. Об этом рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Дёмин.
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