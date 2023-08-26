Головокружительная европейская жажда российских ресурсов: Каким был пир, и почему он закончился

Людмила Свириденко

Вот интересно, если Россия поставляет ТАКОЕ количество древесины, то КАК она восполняет ресурсы? Растёт дерево годами, а спилить его - пять минут. По хорошему у нас этих ресурсов осталось чуть-чуть, а может и того меньше.