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Головокружительная европейская жажда российских ресурсов: Каким был пир, и почему он закончился

Головокружительная европейская жажда российских ресурсов: Каким был пир, и почему он закончился

Вспомним ту пору, когда Европа, подобно паразиту, крепко цеплялась за российские ресурсы, всасывая их и питаясь на протяжении долгих десятилетий.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Вот интересно, если Россия поставляет ТАКОЕ количество древесины, то КАК она восполняет ресурсы? Растёт дерево годами, а спилить его - пять минут. По хорошему у нас этих ресурсов осталось чуть-чуть, а может и того меньше.
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18 час.
Руслан Богомолов
Дерево растёт, стареет, гниёт, пропадает. На его месте начинает расти новое... Так происходит ЕСТЕСТВЕННОЕ обновление природы, леса в том числе. В России используется не более 15% лесного массива для хозяйственной деятельности человека. Просто вырубленные леса находятся вблизи населённых пунктов, там их и восстанавливают ИСКУССТВЕННЫМ способом (высадкой саженцев). Так что в России огромный объём вообще не используемого лесного массива, гибнущего и восстанавливающегося естественным образом.
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17 час.
Галина Дудкевич
Природа мстит за уничтожение лесов.
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17 час.

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