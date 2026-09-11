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Царьград

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ЦБ РФ отказался брать пример с других регуляторов в коммуникации

ЦБ РФ отказался брать пример с других регуляторов в коммуникации

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин подчеркнул, что не видит необходимости следовать примеру других регуляторов в вопросе взаимодействия с рынком.

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