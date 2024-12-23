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Украинские медиа назвали площадь территории, утраченной ВСУ за две недели

Украинские медиа назвали площадь территории, утраченной ВСУ за две недели Украинские медиа представили собственную версию территориальных потерь ВСУ в течение двух недель.

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