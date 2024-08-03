Научная фантастика становится реальностью. В США шокированы новой российской разработкой. МиГ-41 — суперистребитель из ночного кошмара

Создатели российского МиГ-41 собираются покорить ближний космос, пишет TNI. Новый истребитель сможет развивать скорость свыше четырех Махов, будет нести противоракетные лазеры и направленное электромагнитное оружие.
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