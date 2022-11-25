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Замглавкома ВМФ Астапов: морпехи ЧФ обманули Киев и десантом освободили Бердянск

Замглавкома ВМФ Астапов: морпехи ЧФ обманули Киев и десантом освободили Бердянск

Украинское командование ожидало высадку морского десанта ВМФ РФ - боевики заминировали побережья и акватории, но морпехам Черноморского флота удалось обмануть Киев, рассказал заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов.

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