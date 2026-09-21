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Царьград

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Анна Ковальчук рассказала о свадьбе 25-летней дочери: Избранник - певец

Анна Ковальчук рассказала о свадьбе 25-летней дочери: Избранник - певец

Актриса Анна Ковальчук рассказала о событии, которого в её семье ждут уже совсем скоро. 25-летняя дочь актрисы Злата выходит замуж, однако имя избранника пока держится в секрете.

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