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Британские СМИ информируют о попытке отравления Башара Асада в Москве

Британские СМИ информируют о попытке отравления Башара Асада в Москве

Появилась информация, что на бывшего президента Сирии Башара Асада было совершено покушение. С 8 декабря 2024 года он находится под защитой российского лидера Владимира Путина в Москве и на днях его могли попытаться отравить.

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Комментарии
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Evgenija Palette
МОГЛИ попытаться, или - ПЫТАЛИСЬ?... Англо-саксы, кажется, превзошли САМИ СЕБЯ...
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18 час.
Андрей
И опять...&quot;Новичок&quot;?Не иначе... Дебилы, бл...дь!😀
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18 час.
НП
Наталья Павлова
Хайли-лайкли &quot;Новичок&quot;, который &quot;made in Britain&quot;. Их почерк.
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15 час.

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