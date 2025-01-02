Британские СМИ информируют о попытке отравления Башара Асада в Москве

Появилась информация, что на бывшего президента Сирии Башара Асада было совершено покушение. С 8 декабря 2024 года он находится под защитой российского лидера Владимира Путина в Москве и на днях его могли попытаться отравить.
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