В Самаре Росгвардия передала крупную партию оружия для нужд СВО

Сто единиц оружия уже забрали представители одного из округов Министерства обороны Российской Федерации, еще более 350 единиц подготовлены для передачи, они отправятся в воинские части в самое ближайшее время.
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