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МО: войска РФ поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и скопления наемников

МО: войска РФ поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и скопления наемников

Российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 147 районах.

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