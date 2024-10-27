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Лавров: слова Трампа о разговоре с Путиным нужно оценивать в контексте выборов

Лавров: слова Трампа о разговоре с Путиным нужно оценивать в контексте выборов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что слова экс-президента США Дональда Трампа в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о якобы угрозах ударить по Москве нужно рассматривать в контексте избирательной кампании в США.

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