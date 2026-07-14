Председатель СК России провел оперативное совещание по вопросам расследования территориальными следственными органами преступлений, связанных с невыплатой зарплаты

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание по вопросам расследования территориальными следственными органами СК России преступлений, связанных с невыплатой заработной платы.
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